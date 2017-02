PriceWaterhouseCoopers beklager Oscar-tabbe

PriceWaterhouseCoopers (PwC) har siden har siden 1934, på vegne av Academy of Motion Picture Arts and Sciences (the Academy), ledet stemmeavgivningsprosessen under Oscar-utdelingen. To PwC-partnere er de eneste som kjenner vinnernes identitet før de ropes opp på scenen, skriver firmaet på sine hjemmesider.

Nå tar firmaet på seg skylden for at filmveteran Warren Beatty fikk med seg feil konvolutt da Oscar-prisen for beste film skulle dels ut i natt. Feilen førte til at "La La Land" ble utropt til prisvinner, før brøleren ble rettet opp. Prisen gikk i realiteten til "Moonlight".

Det ble likevel en skikkelig prisdryss for "nesten-vinneren", som tok med seg seks utmerkelser fra Oscar-utdelingen.

(©NTB)