Israelere mener sikkerheten er blitt verre

Israel trakk seg ut fra Gazastripen i 2005, noe som banet vei for at Hamas tok kontrollen over det palestinske territoriet to år senere. Både Israel og Egypt har siden da opprettholdt en blokade mot Gaza og begrenset flyten av personer og varer til og fra området.

Israel sier tiltakene er nødvendige for landets sikkerhet. Siden 2008 har det vært tre kriger mellom partene.

Meningsmålingen er gjennomført for en israelsk gruppe som jobber for bedre mobilitet for Gazas befolkning. I tillegg til at 67 prosent mener sikkerheten er blitt verre som følge av regjeringens politikk, kommer det fram at 69 prosent mener det er i Israels interesse å forbedre forholdene på Gaza.

650 personer ble spurt i undersøkelsen, som har en feilmargin på 3,8 prosentpoeng.

