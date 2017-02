Tysk politi svarte nett-troll etter påkjørsel i Heidelberg

Det lokale politiet i Heidelberg forsøker å finne ut hva som var motivet til den 35-årige tyske studenten som kjørte på tre mennesker utenfor et bakeri i den sørtyske byen lørdag ettermiddag.

De har utelukket at handlingen var terror, og har nå formelt siktet gjerningspersonen for drap og drapsforsøk, opplyser påtalemyndigheten.

Én av de tre som ble påkjørt, døde av skadene. Gjerningsmannen ble behandlet på sykehus etter å ha blitt skutt av en politibetjent under en konfrontasjon etter at han steg ut av bilen med en kjøkkenkniv i hånden.

Han ble avhørt for første gang søndag, men nektet å kommentere anklagene mot ham.

– Hans motiv forblir ukjent foreløpig, sa tysk politi i en uttalelse.

Politiet har uttalt at ingenting tyder på at mannen hadde verken ekstremist-, migrant eller terroristbakgrunn.

Likevel har flere twitterbrukere benyttet hendelsen til å kritisere at flyktninger slipper inn i Tyskland.

–Han er en forbannet Muslim. Få hele gjengen ut av Vesten, skriver en person til Heidelberg-politiet på Twitter.

–WTF er det du snakker om? svarte politiet, som brukte forkortelsen for det engelske uttrykket "what the fuck".

