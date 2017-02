Tyrkia har bygget 290 kilometer grensemur mot Syria

Muren skal gå på tvers av de sør- og sørvestlige tyrkiske provinsene Hatay, Kilis, Sanliurfa, Mardin, Sirnak og Gaziantep, ifølge kringkasteren TRT, som siterer en leder for byggeprosjektet.

Muren består av tre meter høye og flere tonn tunge, flyttbare betongblokker. I tillegg er det omtrent en meter med piggtråd på toppen, og det bygges vakttårn innimellom blokkene.

Hensikten er ifølge myndighetene å stenge ute smuglere og hindre ulovlig grensekryssing. Men menneskerettsaktivister har kritisert myndighetene for å bygge muren for å hindre flyktninger å komme inn.

Tyrkias grense mot Syria strekker seg rundt 911 kilometer, og landet har tidligere fått kritikk fra europeiske land for ha for avslappet grensekontroll og enkelt slippe inn jihadister som krysser gjennom Tyrkia og inn til Syria for å bli med i ekstremistgrupper som IS.

Planene om å bygge muren ble offentliggjort sommeren 2015.

