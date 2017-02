Tusenvis deltok på protestfilmvisning i London

Farhadi sa lørdag at han ville boikotte søndagens Oscar-seremoni som følge av Donald Trumps omstridte innreiseforbud som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.

Før "The Salesman" ble vist, som er nominert til Academy Award for "Beste utenlandske film", dukket videobeskjed fra Farhadi opp på skjermen.

–Til tross for våre ulike religioner, nasjonaliteter og kulturer er vi alle verdensborgere. Jeg er veldig stolt over å være medlem av denne globale familien. Jeg er trist over at jeg ikke kan være her med dere, men jeg er der i tanken, sa han.

Til stede var imidlertid London-borgermester Sadiq Khan.

–I en tid der mennesker snakker om reiseforbud, vil jeg ønske folk velkommen, sa han.

