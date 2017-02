Kjempen fra "Game of Thrones" er død

Fingleton er kanskje mest kjent for rollen som kjempen Mag the Mighty i HBO-serien "Game of Thrones".

Han spilte også skurken Fisher King i BBCs science fiction-serie "Doctor Who".

Fingleton ble 36 år gammel og døde lørdag på grunn av hjertesvikt, skriver The Mirror.

Fingleton vokste opp i England og flyttet senere til USA for å spille basketball. Etter hvert vendte han hjem og innledet sin skuespillerkarriere.

