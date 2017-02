Bill Paxton er død

– Det er med tungt hjerte vi deler nyheten om at Bill Paxton har gått bort på grunn av komplikasjoner under en operasjon, heter det i en uttalelse fra familien ifølge nettstedet TMZ.

Den erfarne skuespilleren er kjent fra filmer som "Titanic", "Twister" og "Aliens". Han vant en Emmy for "Hatfields and McCoys".Han var med i CBS-serien "Training Day" på tidspunktet for hans død.

61-åringen etterlater seg kona Louise Newbury og to barn.

– Karrieren hans strekker seg over flere tiår. Han var en elsket og profilert skuespiller og produsent. Bills varme og utrettelige energi var ubestridelig, uttaler familien.

Paxton er også kjent for å være kun en av to skuespillere som er drept av tre store science fiction-skurker på lerretet. Det skjedde i filmene "The Terminator", "Predator 2" og "Aliens", hvor han hadde en av sine mest minneverdige replikker:

"Game over man, game over".

(©NTB)