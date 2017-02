16 kirkegjengere omkom i trafikkulykke i India

Lastebilsjåføren hadde hentet folk fra tre landsbyer for å kjøre dem til ei lokal kirke da ulykken fant sted tidlig søndag morgen i West Khasi Hills i delstaten Meghalaya nordøst i India.

De overlevende fortalte til politiet at sjåføren kjørte uforsiktig og at han mistet kontroll over lastebilen, som veltet.

– Etter at den veltet, falt mange mennesker ned i ei dyp kløft i det ulendte terrenget, sier politisjef Sylvester Nongtnger til AFP.

(©NTB)