Syrisk opposisjon fordømmer "terror" i regjeringskontrollerte Homs

– Vår holdning er klar når vi fordømmer terrorisme og terrorister, sier Nasr al-Hariri, sjefforhandler for High Negotiations Committee (HNC), en opposisjonsallianse som støttes av Saudi-Arabia.

Hariri peker spesielt på den ytterliggående islamistgruppa IS og al-Qaidas tidligere Syria-fløy.

Den syriske regjeringens sjefforhandler, Bashar Jaafari, stilte tidligere lørdag et ultimatum for samtalene i Genève. Han krever at opposisjonens delegasjoner fordømmer terror etter at titalls mennesker ble drept i to selvmordsangrep i den regjeringskontrollerte byen Homs lørdag.

– Enhver part som nekter å fordømme disse angrepene i dag, kommer vi til å anse som en medskyldig i terrorisme, sa Jaafari etter å ha møtt FN-utsending Staffan de Mistura lørdag kveld.

(©NTB)