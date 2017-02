Nederlandsk abortskip utvist fra Guatemala

Skipet drives av organisasjonen "Women on Waves" og reiser verden rundt og utfører aborter i internasjonalt farvann utenfor land hvorprosedyren ikke er tillatt.

Skipet befinner seg i havnebyen Quetzal, hvor det tidligere i uken ble nektet av militæret å plukke opp kvinner som vil ta abort.

Fredag opplyser immigrasjonsmyndighetene at skipet og hele mannskapet er utvist fra landet.

Abort er ulovlig i Guatemala, med mindre morens liv står i fare. I en uttalelse sier hæren at den er under instruks fra president Jimmy Morales om å ikke tillate skipet tilgang til havnen for å hente kvinner som ønsker abort.

