Mann skutt av tysk politi etter å ha kjørt inn i folkemengde

Tilstanden er alvorlig for en av de tre personene som ble påkjørt utenfor et bakeri lørdag ettermiddag, opplyser politiets talskvinne Anne Baas.

Bilføreren antas å ha vært væpnet med en kniv og kjørte en leiebil, opplyser en annen talsperson i politiet, Norbert Schätzle, til fjernsynskanalen n-tv.

Den antatte gjerningsmannen flyktet fra stedet etter påkjørselen i sentrum av Heidelberg lørdag. En politipatrulje fikk stanset ham, og en av politibetjentene skjøt den mistenkte gjerningsmannen etter en kort konfrontasjon.

Mannen ble brakt til sykehus. Bilførerens motiv eller identitet er ikke kjent.

Lokale medier har skrevet at mannen var mentalt forstyrret. Det kan ikke politiet bekrefte, men Schätzle sier at de ikke mistenker at gjerningsmannen hadde noen såkalt terrorbakgrunn. Han handlet tilsynelatende alene.

