Indonesia: – Kvinne fikk 750 kroner for å drepe Kim Jong-nam med gift

To kvinner er mistenkt for å ha angrepet den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns halvbror Kim Jong-nam på den internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur.

Den ene av kvinnene, en indonesisk statsborger, har i avhør sagt at hun trodde det dreide seg om deltakelse i en spøk som del av et realityprogram på fjernsyn.

Hun fikk 90 dollar, tilsvarende 750 kroner, for å utføre handlingen, opplyste Indonesias viseambassadør til Malaysia, Andriano Erwin, lørdag.

Kvinnen er navngitt som 25 år gamle Siti Aisyah. Hun sitter i varetekt i Kuala Lumpur og fikk lørdag besøk av viseambassadøren.

Ifølge malaysisk politi påførte Aisyah nervegiften VX i Kim Jong-nams ansikt, midt blant andre passasjerer på flyplassen 13. februar. Overvåkingskameraer viser henne sammen med en annen kvinne. Den andre kvinnen er identifisert som en vietnamesisk statsborger og er også i politiets varetekt.

To andre personer er også pågrepet i saken, og malaysisk politi ønsker å avhøre ytterligere to personer – en ansatt ved Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur og en ansatt i et nordkoreansk flyselskap.

45 år gamle Kim Jong-nam døde kort tid etter giftangrepet. VX er en nervegift som står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen. Kun en tredels dråpe er nok til å drepe et menneske.

