Trump lovpriser EU

Trumps uttalelser står dermed i sterk kontrast til det han tidligere har sagt om EU, melder Reuters.

Trump støttet brexit-bevegelsen i Storbritannia under sin valgkamp. Nigel Farage, som sto i spissen for den vellykkede kampanjen for britenes sorti fra EU, har flere ganger vært Trumps gjest. Han var også den første britiske politikeren som møtte Trump etter at han vant valget i november.

Trumps uttalelser kommer i forbindelse med et intervju med nyhetsbyrået Reuters. Der forteller han også at han sikre seg at USAs atomvåpen blir "det beste av det beste".

(©NTB)