Trump hevder medier dikter opp kilder

Trump ble fredag ønsket varmt velkommen på CPAC, USAs største samling av konservative aktivister.

Han åpnet med å gjenta tidligere påstander om at anerkjente amerikanske medier farer med usannheter og formidler såkalte falske nyheter.

Presidenten hevdet også at enkelte medier dikter opp nyhetssaker og kilder.

– De har ingen kilder, sa Trump i talen, der han også rettet skytset direkte mot bruken av ikke navngitte kilder.

Krav om anonymitet

– De burde ikke få lov til å bruke kilder med mindre de bruker noens navn, sa presidenten.

Bare timer tidligere hadde medlemmer av Trumps egen stab holdt en pressebrifing der de nektet mediene å bruke navnene deres, skriver nyhetsbyrået AP.

Trumps medarbeidere i Det hvite hus krever jevnlig anonymitet når de snakker med journalister. Presidenten påpekte også i talen at han ikke er imot hele pressen, bare "falske nyheter-medier eller -presse".

– Jeg er imot folk som dikter opp nyhetssaker og dikter opp kilder, sa Trump.

Varm velkomst

Presidenten har i ukevis gått til kraftige angrep på pressen, og fredag gjentok han også påstanden om at mediene er "det amerikanske folks fiende".

Trump var innom en lang rekke andre temaer i talen, som AP omtaler som en rekke "greatest hits" fra hans valgkamptaler.

Blant annet gjentok han løftet om å bygge en mur langs grensa til Mexico og kritiserte Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton.

10.000 deltakere

Trump viet også en del tid til å forsvare sin omstridte utlendings- og flyktningpolitikk. I den sammenheng nevnte han igjen Sverige som et angivelig skrekkeksempel og sa at "folket der vet at jeg har rett".

Presidenten repeterte videre løftet om å deportere innvandrere uten lovlig opphold. Dessuten lovet presidenten at det innen noen dager vil bli innført nye tiltak for å hindre mulige terrorister i å komme inn i USA.

Anslagsvis trekker CPAC (Conservative Political Action Conference)i delstaten Maryland rundt 10.000 deltakere, hvorav nesten halvparten er studenter.

Test

Trump ble fredag den første presidenten som har inntatt talerstolen på CPAC i sitt første år ved makten siden Ronald Reagan gjorde det i 1981.

Konferansen har tradisjonelt vært en målestokk på stoda i Det republikanske partiets konservative grasrot. Fredagens opptreden regnes som en viktig test for Trumps støtte blant en del republikanske kjernevelgere.

Torsdag var Trumps omstridte rådgivere Kellyanne Conway og Steve Bannon, samt stabssjef Reince Priebus og visepresident Mike Pence på konferansen, som arrangeres i USA hvert år.

