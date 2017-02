Le Pen nekter å la seg avhøre

Politiet ville avhøre Le Pen fredag, men kom ingen vei.

– Jeg vil ikke svare mens valgkampen pågår, sier Le Pen til nyhetsbyrået AFP.

– I denne perioden får man ikke den nøytraliteten og roen som er nødvendig for at rettssystemet skal fungere skikkelig, forklarer hun.

Le Pen er leder for ytre høyre-partiet Nasjonal front i Frankrike. Hun ligger an til å bli størst i første valgrunde i april, men blir trolig slått i annen runde i mai, ifølge meningsmålingene.

Presidentkandidatens advokat Rodolphe Bosselut sier til fjernsynskanalen BFMTV at Le Pen vil la seg avhøre av politiet "når tida er inne".

EUs korrupsjonsorgan OLAF mistenker Le Pen for å ha brutt reglene ved å bruke partimidler fra EU-parlamentet til å lønne medarbeidere som ikke arbeidet der.

Pengene skal ha gått til Le Pens livvakt, som skal ha blitt oppgitt å være en parlamentarisk assistent, og til hennes stabssjef. Ingen av de to skal ha hatt EU-parlamentet som arbeidssted.

Stabssjefen ble onsdag siktet i saken.

Le Pen er innvalgt i EU-parlamentet og nekter for å ha brutt reglene. Bosselut sier til BFMTV at han mener politiet går "kunstig" raskt fram i saken, gitt at det bare er to måneder til valget.

