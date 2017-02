Irakisk general: – Har gått inn i Vest-Mosul

Generalløytnant Sami al-Aridhi sier fredag at styrkene har gått inn i et boligområde i den vestlige delen av byen.

Dette er første gang regjeringsstyrkene skal ha gått inn i Vest-Mosul siden offensiven for å gjenerobre den IS-kontrollerte storbyen begynte i fjor.

I tillegg har styrkene full kontroll over en militærbase ved flyplassen utenfor Mosul, ifølge forsvarsledelsen. Mesteparten av flyplassen skal også være under regjeringsstyrkenes kontroll.

Allerede torsdag meldte statlig irakisk TV at flyplassen var gjenerobret. Men forsvarsledelsen opplyste fredag morgen at det fortsatt pågikk kamper i et lite område på lufthavna hvor IS-krigere hadde forskanset seg.

De irakiske regjeringsstyrkene støttes av kampfly fra den USA-ledede koalisjonen i Irak. I tillegg får de støtte fra paramilitære sjiamuslimske militsgrupper. Flere av disse gruppene er blitt anklaget for drap og grove overgrep mot den sunnimuslimske befolkningen i området.

De ytterliggående sunni-ekstremistene i IS beskyldes for svært grove overgrep mot sivile i kampene om Mosul. Ekstremistgruppa har sendt både barn og funksjonshemmede ut på selvmordsoppdrag, ifølge den amerikanske generalen Matt Isler.

IS bruker selvmordsbombere til å kjøre lastebiler fylt med eksplosiver mot de irakiske regjeringsstyrkene. Noen av førerne er angivelig blitt lenket fast i førersetet.

