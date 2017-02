François Fillon etterforskes for underslag 

Nyheten ble kjent fredag kveld og innebærer full gransking av anklagene om at Fillon i årevis sørget for at kona fikk lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver.

I en uttalelse fredag kveld opplyste en særskilt påtalemyndighet for økonomisk kriminalitet at Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.

Tidligere i februar opplyste påtalemyndigheten at de undersøkte saken.

Fiktiv jobb?

Fillon er anklaget for å ha gitt sin kone lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver som hans assistent i nasjonalforsamlingen.

Det var avisenLe Parisiensom fredag kveld først meldte at fransk økokrim har innledet en formell etterforskning av den tidligere statsministeren. Avisen viste til ikke navngitte kilder.

Fillon er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne. Han har tidligere sagt at han vil trekke seg hvis han blir formelt siktet, men senere har han endret oppfatning.

– Jo nærmere vi kommer presidentvalget, desto mer opprørende ville det vært å frata høyresiden og sentrum en kandidat, sa han nylig til Le Figaro, ifølge TT.

Mister velgere

Anklagene er blitt fremmet i det franske ukemagasinet Le Canard Enchainé. Magasinet har hevdet at Fillons kone i løpet av årene har mottatt 500.000 euro som Fillons assistent.

Fillon var tidligere favoritt til å vinne valget, men har som følge av kritikken falt på meningsmålingene. Han har anklaget venstresiden for å forsøke å sverte ham, og han har også bedt det franske folk om unnskyldning for at han ansatte sin kone. Samtidig har han hevdet at lønnen var fullt fortjent.

Første runde i valget holdes 23. april, mens andre runde holdes 7. mai. Ifølge meningsmålinger ligger høyrenasjonalisten Marine Le Pen an til å få flest stemmer i første runde. Men de tyder også på at hun vil bli slått i den avgjørende runden, mest sannsynlig av sentrumskandidaten Emmanuel Macron.

(©NTB)