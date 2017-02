USA-topper på besøk i Mexico

Den amerikanske delegasjonen, som også inkluderer minister for innenlands sikkerhet John Kelly, landet i Mexico by onsdag. Forholdet mellom landene har fått seg en alvorlig knekk etter at Donald Trump presenterte sine planer om å bygge en mur ved grensen og Tillerson og Kelly får nå oppgaven med å pleie relasjonene.

På en pressekonferanse onsdag avviste Trumps pressetalsmann Sean Spicer at de to ministrene er sendt til Mexico for å rydde opp etter Trump.

–Vi har et veldig sunt og robust forhold med den mexicanske regjeringen og mexicanske tjenestemenn, sa Spicer.

Han prøvde å tone ned betydningen av uenighetene og hevdet at turen i seg selv er et bevis på de gode relasjonene mellom landene.

–Det er betydningsfullt at presidenten sender to ministre til Mexico så tidlig i presidentperioden. Det er symbolsk for det meningsfulle forholdet mellom våre to land, sa Spicer.

Onsdag satt Tillerson og Kelly i møter med Mexicos president Enrique Peña Nieto, utenriksminister Luis Videgaray og innenriksminister Miguel Ángel. Mexico-besøket kommer i kjølvannet av at Nieto avlyste en planlagt tur til Washington etter at Trump presenterte sine planer for grensemuren.

(©NTB)