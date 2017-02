Oljerørmotstandere har forlatt leir ved Missouri-elva

Myndighetene hadde gitt demonstrantene frist om å forlate området innen onsdag kveld. De fleste forlot stedet frivillig, men ti personer ble igjen over fristen og ble til slutt pågrepet.

Miljøforkjempere og de innfødte siouxene, som bor like ved Lake Oahe, har i flere måneder kjempet mot prosjektet. De sier utbyggingen truer både drikkevannet og områder som er viktige for siouxenes kultur.

Oljerørledningen ble midlertidig stanset av regjeringen til Barack Obama, men beslutningen ble raskt omgjort etter at Donald Trump tok over Det hvite hus. Byggingen startet torsdag 9. februar – umiddelbart etter at prosjektet fikk endelig tillatelse fra den amerikanske hæren.

Forrige uke avslo en dommer forsøket fra de to urfolksgruppene Cheyenne River og Standing Rock Sioux om å stanse byggingen av siste del av oljerørledningen.

