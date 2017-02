Irakiske styrker rykker fram i Vest-Mosul

Offensiven mot Mosul retter seg nå mot den vestlige delen av byen, som har vært under IS-kontroll siden 2014. IS-krigerne ble drevet ut av den østlige delen av Mosul i januar, men fortsatt har ekstremistgruppen flere tusen medlemmer i byen.

Torsdag har styrkene rykket fram mot både flyplassen i Mosul og en nærliggende militærbase.

Overtok rullebanen

Flyplassen ligger sør i byen, vest for Tigris-elven, og er et viktig strategisk punkt i kampen mot ekstremistene. Angrepene startet med flere bombeangrep natt til torsdag, mens pansrede kjøretøy tok seg inn på rullebanen i løpet av morgentimene, ifølge BBC.

Styrkene skal ha møtt motstand ved terminalbygningene. IS har også plassert ut flere veibomber rundt flyplassen.

– Vi innledet et angrep for å fordrive IS-krigere, og flyplassen har militært sett falt. Det er bare et tidsspørsmål før vi har full kontroll, sa talsmann Sabah al-Numan til statlig TV tidligere torsdag, ifølge Reuters.

En anonym kilde i den irakiske hæren hevder overfor DPA at de kontrollerer om lag halvparten av flyplassområdet, som omfatter om lag 25 kvadratkilometer totalt.

Fornyet offensiv forrige uke

Offensiven mot Mosul ble startet i oktober i fjor, med støtte fra USA. Søndag kunngjorde Iraks statsminister Haider al-Abadi ny framrykning mot den vestlige delen av byen. Det er ekstremistgruppens siste store skanse i Irak.

Det er ventet at kampen om Vest-Mosul blir svært krevende. Ifølge Redd Barna befinner det seg om lag 350.000 barn i området. Organisasjonen ber Irak og vestlige allierte gjøre alt for å sikre at sivile bygg ikke blir truffet i kampene.

