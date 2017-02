Filippinsk opposisjonspolitiker beordret arrestert

Politimenn skal stå klare ved Filippinenes senatsbygning for å pågripe senator Leila De Lima. Hun er en av de skarpeste kritikerne av president Rodrigo Dutertes narkotikakrig.

Torsdag beordret en domstol at hun skal pågripes for narkotikakriminalitet. Tiltalen er basert på påstander fra narkotikadømte om at hun skal ha mottatt bestikkelser mens hun var justisminister, slik at de innsatte kunne fortsette å selge narkotika i fengslene.

– Jeg har lenge vært forberedt på å bli den første politiske fangen under dette regimet. Disse anklagene og denne straffeforfølgelsen er ingenting annet enn en politisk motivert handling fra Duterte-regimet, for å slå ned på min frittalende kritikk, sa hun da tiltalen ble kjent.

Ifølge politiets egen statistikk ble 2.555 mistenkte narkolangere drept i politiaksjoner fram til 31. januar i år, da Duterte satte en strek for operasjonen. Over 4.000 andre drap som bærer preg av å ha vært utenomrettslige likvideringer, der de fleste av ofrene mistenkes for å ha vært involvert i narkotikahandel, er også under etterforskning. Amnesty har hevdet at drapene fortsetter, om enn i redusert omfang.

