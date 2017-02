Canada positiv til reforhandling av frihandelsavtale med USA

– Statsminister Justin Trudeau har hele tiden sagt at vi svært gjerne setter oss ned ved forhandlingsbordet, sa Champagne torsdag under et besøk i Latvias hovedstad Riga.

Den 23 år gamle nordamerikanske NAFTA-avtalen har blitt endret tidligere, påpekte han, og la til:

– E-handel fantes ikke engang da avtalen sist ble endret, og det er mange ting ved avtalen vi kan se nærmere på.

– Men la oss være klare på én ting: Det har ikke blitt gitt noen formell henvendelse om å starte prosessen med reforhandling av NAFTA, sa Champagne torsdag.

USAs president Donald Trump har flere ganger tatt til orde for å reforhandle eller skrinlegge frihandelsavtaler. NAFTA-avtalen berører USA, Canada og Mexico. Denne avtalen har av Trudeau blitt omtalt som viktig for Canadas økonomi, og han har advart mot proteksjonisme. Tre firedeler av Canadas eksport går til USA, og Canada er viktigste eksportmarked for 30 av USAs delstater.

