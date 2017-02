USA ber IMF overvåke valutaer

Mnuchin snakket med IMF-sjef Christine Lagarde på telefon tirsdag. Samtalen var en av de første mellom fondet og administrasjonen til president Donald Trump, som gjentatte ganger har beskyldt Kina for å jukse med sin handels- og valutapolitikk.

Under valgkampen truet Trump med å øke tollsatsene for varer fra Kina og erklære landet for å være valutamanipulator, noe som vil åpne for at USA kan innføre gjengjeldelsestiltak.

–I samtalen med Lagarde understreket Mnuchin sine forventninger om at IMF leverer en ærlig og oppriktig analyse av politikken for valutakurser i medlemslandene i IMF, skriver finansdepartementet i en pressemelding.

