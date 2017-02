Svenske siktet for villmannskjøringen i Barcelona hadde "festet hardt"

Spanske myndigheter fryktet at de sto overfor et nytt mulig terrorangrep, da de fikk meldingen om at en svensk mann hadde stjålet en lastebil med butangass i Barcelona tirsdag.

Men de fant snart ut at den 32 år gamle svensken som ble pågrepet etter en biljakt, var kraftig beruset og hadde festet hardt natten før. "Han brukte mye penger og gjorde ting som trolig ga ham en konstant lykkefølelse i mange timer", opplyser myndighetene onsdag.

Påfølgende morgen, etter all festingen, sa vitner at svensken viste "uberegnelig oppførsel" og han forsøkte å stjele flere kjøretøy, inntil han til slutt fant lastebilen, som var fylt med 200 gassflasker.

Svensken kjørte mot kjøreretningen på en ringvei i den spanske storbyen da den ble stoppet. Om lag 20 politibetjenter og minst seks politibiler rykket ut til stedet, og det lå flere gassflasker på bakken, ifølge en korrespondent for nyhetsbyrået AFP.

Politiet avfyrte flere skudd, og minst ett kulehull er synlig i bilens frontrute. Verken føreren eller andre personer skal ha blitt alvorlig såret i hendelsen. Svensken er siktet for tyveri, for angrep på polititjenestemenn, og for uaktsom kjøring.

(©NTB)