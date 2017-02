Nord-Korea vil ha attentatmistenkte løslatt

I en uttalelse fra den nordkoreanske ambassaden i Kuala Lumpur tirsdag avvises det malaysiske politiets teori om at kvinnene drepte Kim Jong-nam ved å smøre gift i ansiktet hans.

Ambassaden omtaler kvinnene som uskyldige og ber om at de løslates umiddelbart.

Kim Jong-nam døde mandag forrige uke etter en antatt forgiftning på flyplassen i den malaysiske hovedstaden. I den nordkoreanske uttalelsen stilles det spørsmål ved teorien om at kvinnene selv hadde gift på hendene.

– Hvordan er det da mulig at disse kvinnene fortsatt er i live?

Kvinnene, som har vietnamesisk og indonesisk statsborgerskap, var ifølge den malaysiske politisjefen Khalid Abu Bakar klar over at de håndterte gift og var instruert om at de måtte vaske seg på hendene så fort som mulig.

Kim Jon-nam har levd i eksil de siste årene, og regjeringen i Sør-Korea er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet.

Så langt er fire personer pågrepet i saken. Politiet har ønsket å avhøre ytterligere to personer. En av dem er ansatt ved Nord-Koreas ambassade i Malaysia. Onsdag gikk malaysisk politi ut med navnet til diplomaten.

(©NTB)