Macron får støtte av viktig sentrumspolitiker

Bayrou er leder for sentrumspartiet Demokratisk bevegelse, og stilte som presidentkandidat i 2002, 2007 og 2012. Nå ønsker han å innlede et samarbeid med Macron for å hindre at det går helt galt med Frankrike.

Bayrou sier også at han ikke ønsker å stille som presidentkandidat denne gangen ettersom det kan splitte sentrumsvelgerne mellom to kandidater, noe som igjen kan gagne høyrenasjonalisten Marine Le Pen.

Ifølge Bayrou utgjør Le Pen "en stor og umiddelbar fare" for både Frankrike og Europa.

Den første runden i presidentvalget avholdes 23. april. De to kandidatene som får flest stemmer, går videre til andre og avgjørende runde, som holdes 7. mai.

