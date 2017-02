Dick blir ny politisjef i London

Det britiske innenriksdepartementet kunngjorde onsdag at 56 år gamle Dick blir ny Scotland Yard-sjef.

Hun har vært visepolitisjef i London-politiet og etterfølger Bernard Hogan-Howe som trer av i neste uke. Dick har blitt høyt ansett av mange kolleger i Scotland Yard, men har også blitt kritisert for å ha ledet aksjonen etter London-bombeangrepene i juli 2005 der en uskyldig brasilianer ble skutt og drept av politiet. Han ble feilaktig mistenkt for å være en selvmordsbomber.

Det ble senere slått fast at Dick ikke kunne lastes for operasjonen, men den drepte brasilianerens familie oppfordret til at hun ikke måtte få toppstillingen i London-politiet.

(©NTB)