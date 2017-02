Bowie ble beste mannlige artist under Brit Awards

Bowie døde 10. januar 2016, bare to dager etter at han ga ut sitt siste album "Blackstar".

Tidligere i februar vant han fire priser under Grammy Awards.

"Blackstar" er også nominert i kategorien "beste album", og vinneren skulle kunngjøres senere onsdag kveld.

Det var skuespilleren Michael C. Hall som tok imot prisen på vegne av Bowie. Han spiller hovedrollen i musikalen Lazarus, som er basert på Bowies musikk.

– Hvis David Bowie kunne vært her i dag, ville han sannsynligvis ikke vært her, sa Hall om superstjernen, som var kjent for å holde seg unna rampelyset.

Prisen for beste gruppe gikk til den britiske gruppa The 1975, mens Emeli Sandé fikk prisen for beste kvinnelige artist.

