Amnesty: Trump-retorikk gjør verden farligere

I sin ferske årsrapport kritiserer menneskerettighetsgruppen Trump og andre statsledere som ifølge organisasjonen fører en "giftig demoniseringspolitikk".

– De øker forskjellene og gjør verden mer fragmentert og utrygg, sa Amnesty-sjef Salil Shetty da han la fram rapporten i Paris onsdag.

Han pekte spesielt på politikere som Trump, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Filippinenes president Rodrigo Duterte og Ungarns statsminister Viktor Orbán.

– Fjoråret var året da kynisk bruk av "oss mot dem"-narrativer preget av skyld, hat og frykt fikk en global oppblomstring som vi ikke har sett maken til siden 1930-tallet, sa Shetty.

I rapporten skriver organisasjonen at "splittende skremsler har blitt en farlig kraft i verdenspolitikken" og at flere og flere politikere har "en giftig agenda som jager, dehumaniserer og gjør hele folkegrupper til syndebukker".

Kritiserer innreiseforbud

Shetty trakk fram Donald Trumps omstridte innreiseforbud som et eksempel på politikk som gjør verden farligere. Trump har begrunnet forbudet – som blant annet rammer flyktninger fra Syria – med at terrorister må stenges ute av USA.

–En av de farligste tingene som skjedde i 2016 var at flyktninger i økende grad ble sidestilt med terrorister, og dette er en veldig systematisk endring i retorikken til de som vil skape dette inntrykket – basert på nærmest null bevis, sa Amnesty-direktøren.

Amnestys årsrapport går gjennom menneskerettighetssituasjonen i 159 land. Organisasjonen mener at fundamentale ideer om menneskelig verdighet og likhet har vært under angrep i løpet av året og peker på at bombing av sykehus i Syria og Jemen nærmest har blitt rutine, at flyktninger har blitt drevet tilbake til konfliktområder og at flere land har innført "massive restriksjoner" på fredelig meningsmotstand.

Kritiserer Europa

EUs avtale med Tyrkia om å sende tilbake flyktninger fra Hellas trekkes fram som et bevis på "EUs villighet til å ignorere rettighetene og livene til flyktninger". Samtidig advarer organisasjonen om at frykt for terror har ført til tiltak i Europa som "tidligere er blitt sett på som eksepsjonelle", men som nå er blitt ordinære innslag i straffelovene i flere land.

I Midtøsten mener Amnesty at fire av Sikkerhetsrådets faste medlemmer – Storbritannia, Frankrike, Russland og USA – aktivt støtter styrker som er ansvarlige for brudd på menneskerettighetene i konfliktene i Syria, Jemen, Libya og Irak.

Organisasjonen uttrykker også bekymring for at flere land i Midtøsten, deriblant Egypt, Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, gjentatte ganger angivelig har mislyktes i å gjennomføre rettferdige rettssaker, spesielt i saker knyttet til nasjonal sikkerhet og terror.

(©NTB)