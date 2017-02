Yiannopoulos slutter i Breitbart News

Yiannopoulos har fram til nå vært en av nettstedets redaktører. De omstridte uttalelsene dukket opp i en video, som ble publisert av en konservativ gruppe kalt Reagan Battalion.

Yiannopoulos selv har sagt at han er blitt feiltolket og at videoen var redigert slik at det ga et skjevt bilde av hva han sa. Likevel har han mistet en bokkontrakt og en invitasjon til å tale på en konferanse som følge av uttalelsene. Tirsdag ga han beskjed om at han trekker seg fra stillingen i Breitbart.

– Det vil være galt av meg å tillate at mitt dårlige ordvalg tar oppmerksomheten fra mine kollegers viktige rapportering, så i dag slutter jeg i Breitbart med umiddelbar virkning. Avgjørelsen er ene og alene min, heter det i en uttalelse.

I videoen gir han tilsynelatende uttrykk for at det er greit at menn har sex med gutter i 13-årsalderen, hvis de er seksuelt modne.

– Nei, nei, nei. Du misforstår hva pedofili betyr. Pedofili er ikke en seksuell tiltrekning til noen som er 13 år og seksuelt modne. Pedofili er tiltrekning til barn som ikke er kommet i puberteten, sier han til radioverten.

I ettertid har han fortalt at han selv er ble utsatt for seksuelle overgrep som barn, og at han derfor trodde han kunne snakke fritt om temaet. Yiannopoulos er av sine kritikere både blitt stemplet som rasist og kvinnehater, men selv presenterer han seg som en homofil korsfarer mot "politisk korrekthet".

