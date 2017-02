Trump gjør det lettere å utvise papirløse innvandrere

Ifølge New York Times skal alle som har brutt loven utvises. Under Obama-administrasjonen var det først og fremst de som var dømt for alvorlig kriminalitet, som ble utvist. Nå skal også papirløse som har gitt myndighetene falske opplysninger, eller mottatt sosiale ytelser de ikke hadde krav på, bli utvist.

De nye retningslinjene, som ble offentliggjort tirsdag, vil ramme mange med latinamerikansk bakgrunn som har bodd i USA i lang tid.

Styrker vakthold

Departementet for innenlandsk sikkerhet har allerede fått beskjed om å begynne prosessen med å ansette 10.000 nye medarbeidere som skal arbeide med innvandring og sikring av grensene. I tillegg skal ytterligere 5.000 vakter patruljere ved grensen, opplyser innenriksminister John Kelly.

Flere personer enn tidligere risikerer dessuten å bli utvist umiddelbart etter pågripelse. Tidligere var det kun mulig å utvise personer direkte hvis de hadde vært i USA i mindre enn 14 dager og befant seg mindre enn 160 kilometer fra grensen. Nå skal direkteutvisninger kunne gjøres i hele USA, og de vil gjelde personer som har vært i USA i opptil to år.

I retningslinjene heter det også at svært få kommer til å bli fritatt fra utvisning hvis de fyller kriteriene.

Flere fengsler

Om lag 11 millioner innvandrere bor i USA uten oppholdstillatelse, ifølge Pew Research Center. De fleste kommer fra Mexico og andre latinamerikanske land.

Trump har også gitt ordre om at det skal etableres en rekke lukkede transittsentre for papirløse innvandrere som blir pågrepet. Samtidig opprettes det et kontor som skal hjelpe pårørende som har opplevd at en slektning er blitt drept av en innvandrer uten lovlig opphold.

Noen av disse holdt appeller under Trumps valgkamp, og de var også til stede da Trump signerte presidentordren som stanset innvandring fra sju muslimske land – en ordre som senere ble stanset av amerikansk rettsvesen.

