Store mengder elfenben beslaglagt i Uganda

Elfenbenene var skåret opp i småstykker og behandlet med kjemikalier for å unngå å bli avslørt av detektorer. De ble oppdaget i Kampala lørdag, og skulle etter planen bli lastet på et fly ved den internasjonale flyplassen i Entebbe, opplyser myndighetene. Det er ukjent hvor den ulovlige lasten skulle sendes.

Tre personer er pågrepet i saken og siktet for forsøk på å smugle elfenben ut av landet.

–I en samarbeidsoperasjon med politiet fant vi 1.000 kilo elfenben som vi mistenker at var smuglet enten fra Tanzania eller Kongo. Operasjonen fortsetter, sier talsmann Simplicious Gessa i landets viltmyndigheter.

Han tilføyer at de regner med at smuglernettverket består av flere personer, enten ansatte i shippingfirmaer eller på flyplassen.

Det finnes et globalt forbud mot kjøp og salg av elfenben. Formålet er å beskytte den minkende bestanden av elefanter og neshorn, som trues av krypskyttere i jakt etter støttenner og horn. Særlig i Asia er det et stort marked for elfenben, som i pulverisert form tradisjonelt er blitt ansett som et vidundermiddel mot sviktende potens.

Den internasjonale elfenbenhandelen er beregnet å være på rundt 5 milliarder kroner i året.

(©NTB)