Våpenhandelen på sitt høyeste siden den kalde krigen

Ifølge rapporten fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI har økende etterspørsel fra Midtøsten og Asia ført til veksten.

–Vi er bekymret. Spenningene har eskalert flere steder. Det har ført til en opprustning. Og når det blir flere våpen, finnes alltid risikoen for at de blir brukt, sier Aude Fleurant, sjef for SIPRIs program for våpen og militærutgifter.

Sist gang våpenstrømmen var på samme nivå som i 2016, var i 1989, like før østblokken og Sovjetunionens kollaps.

Øst- og Sør-Asia har stått for 43 prosent av verdens våpenimport i årene 2012–2016. Midtøsten kommer på andreplass med 29 prosent av importen.

Totalt har importen økt med 7,7 prosent i Asia og med hele 86 prosent i Midtøsten.

De største eksportørene er USA (33 prosent) og Russland (23 prosent).

(©NTB)