Sverige lar Trump-kommentar ligge inntil videre

– Vi har notert tweeten der Donald Trump henviser til at det han snakket om, var et innslag på Fox News. Det er ikke så mye mer å si nå, sier pressetalskvinne Catarina Axelsson i det svenske utenriksdepartementet.

Tidligeretvitretden svenske ambassaden i Washington at den gjerne vil fortelle Trump om den svenske innvandringspolitikken.

"Vi ser fram til å informere den amerikanske regjeringen om svensk innvandrings- og integrasjonspolitikk", het det i meldingennatt til mandag norsk tid.

Men mandag morgen avviste utenriksdepartementet at de vil gjøre noe for å rette opp påstander i et TV-program som etter alt å dømme var Trumps inspirasjonskilde.

– Det får vi kanskje komme tilbake til senere, svarer Axelsson på spørsmål fra nyhetsbyrået TT.

Skremte med Sverige

Det var i en tale i Florida i helgen at Trump trakk fram Sverige som et negativt eksempel på hva innvandring kan føre til.

– Bare se hva som skjedde i Sverige i går kveld, sa Trump i talen, før han fortsatte:

– Sverige. Hvem ville tro det? Sverige. De tok et stort antall inn. De har problemer, som de aldri hadde trodd var mulig.

Presidenten ble beskyldt for å referere til et terrorangrep som ikke hadde skjedd, ettersom Sverige ble nevnt samtidig som han ramset opp en rekke terrorangrep i Europa. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo understreket at ingen konkret hendelse hadde funnet sted i Sverige fredag.

Fox News

Søndag kom Trumps forsøk på forklaring på Twitter.

– Min uttalelse om det som skjer i Sverige, var en referanse til et program som ble vist på Fox News om innvandrere og Sverige, skrev presidenten i en Twitter-melding.

Trump refererer muligens til et innslag i programmet "Tucker Carlson Tonight", der det hevdes at Sverige tok imot 160.000 asylsøkere i fjor, og at kun 500 av dem har fått seg jobb. I innslaget skildres et Sverige med stadig mer våpenvold og voldtekter i kjølvannet av innvandringen.

Faktasjekk

Aftonbladethar gjort en faktasjekk av innslaget og funnet en rekke feil. Mot slutten av innslaget sier produsenten Ami Horowitz blant annet at det ikke var lenge siden Sverige opplevde sitt første "islamistiske terrorangrep". Trolig sikter han til selvmordsangrepet i Stockholm der kun angriperen ble drept, og som skjedde for over seks år siden.

Påstandene om økt våpenvold og voldtekter stemmer heller ikke, ifølge Aftonbladet, og det finnes ikke noe statistisk grunnlag som kan belegge påstanden om at flyktninger står bak økt kriminalitet.

Dessuten var det i 2015 at det kom 160.000 asylsøkere til Sverige, ikke i fjor. Da søkte om lag 30.000 mennesker asyl i Sverige.

