Pence til NATO: – Vår tålmodighet har grenser

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sto høflig og ventet utenfor hovedinngangen til NATOs hovedkvarter i Brussel da Pence kom på besøk mandag ettermiddag.

Samtalen mellom de to gikk langt over tida. Da de møtte pressen etterpå, gjentok Pence formaningene som både han og forsvarsminister James Mattis har kommet med de siste dagene. Kravet er at europeiske allierte må gjøre mer for å nå målet om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar. Så langt har bare fem NATO-land nådd målet.

– USAs president og det amerikanske folk forventer av sine allierte at de holder ord og gjør mer for vårt felles forsvar. Og presidenten forventer reelle framskritt innen utgangen av 2017, sa Pence.

Da visepresidenten fikk spørsmål om hva USA vil gjøre hvis dette ikke skjer, sa han at han ikke kunne svare fordi det var "hypotetisk".

– Det er et ærlig spørsmål, sa Pence.

– Jeg vet ikke hva svaret er. Men jeg vet at det amerikanske folkets tålmodighet har grenser, advarte han.

(©NTB)