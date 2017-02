By i USA får "drive-through" marihuana-butikk

Butikken skal etter planen åpne i en tidligere vaskehall for biler neste måned.

–Så vidt jeg vet har ikke denne forretningsmodellen noen gang dukket opp før, sier Robert Goulding, som er talsmann for etaten som håndhever delstatens marihuanalover.

Ifølge godkjenningen får butikken ikke lov til å vise fram marihuana-produkter mot gaten. Ingen under 21 år får lov til å besøke eiendommen, ikke engang om de sitter i baksetet av en bil.

Ifølge byrådsleder Stuart McArthur i Parachute står marihuana for nærmere 30 prosent av byens skatteinntekter.

–Den virkelig gode nyheten er at andre selskaper drar også drar nytte av det, sier McArthur og viser til at reisende som stopper for å kjøpe marihuana også besøker restauranter og andre butikker i byen.

Ordfører Roy McClung sier at byens økonomi ville ha vært i alvorlig trøbbel uten at marihuana ble gjort lovlig i Colorado i 2014. Legaliseringen har ført til at flere steder har fått en oppsving i økonomien som følge av marihuanaturisme.

(©NTB)