Sør-Korea sikker på at Nord-Korea sto bak attentat

– Basert på ulike faktorer er vår regjering sikker på at den døde mannen er Kim Jong-nam. Og tatt i betraktning at de fem mistenkte er nordkoreanske statsborgere, anser vi at den nordkoreanske regjeringen sto bak hendelsen, sa en talsmann for regjeringen i Seoul, Jeong Joon-hee, søndag.

Samme dag holdt malaysisk politi en pressekonferanse der de opplyste at ytterligere fire nordkoreanere er etterlyst av politiet. De fire er i alderen 33 til 57 år, og alle er menn. De forlot ifølge politiet Malaysia samme dag som Kim Jong-nam døde, men politiet vil ikke opplyse hvor de fløy.

Bilder av etterlyste

Kim Jong-nam døde sist mandag etter å ha fått sprøytet et stoff i ansiktet på flyplassen i Kuala Lumpur. Dødsårsaken er ennå ikke kjent, men det har fra første stund vært mistanke om at han ble drept på ordre fra sin halvbror, Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Politiet publiserte under pressekonferansen bilder av tre av de etterlyste nordkoreanerne.

Nord-Korea har krevd å få levningene til Kim Jong-nam utlevert og anklager Malaysia for å trenere etterforskningen og utleveringen av levningene med overlegg.

Malaysia ønsker imidlertid først å få tilgang til DNA fra slektninger av den døde, slik at de med sikkerhet kan fastslå hans identitet. Til nå har ingen familiemedlemmer meldt seg.

IT-arbeider pågrepet

I tillegg til disse fire har malaysisk politi etterlyst tre andre nordkoreanere som politiet ønsker skal bistå i etterforskningen.

Tidligere er fire personer pågrepet i saken. En av dem er identifisert som en 46 år gammel nordkoreansk IT-arbeider som er bosatt i Kuala Lumpur. Politiet har også pågrepet en kvinne som reiste med et vietnamesisk pass, i tillegg til en indonesisk kvinne og en malaysisk mann. Den ene kvinnen har sagt at hun trodde hun var med på en "skjult kamera"-spøk.

