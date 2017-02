Mange pågrepet etter eksplosjon i Tyrkia

Bilbomben eksploderte i byen Viransehir i Sanliurfa-provinsen fredag. Innenriksminister Suleyman Soylu sier på en pressekonferanse at de to drepte er en elleve år gammel gutt og en 27-årig vakt i nabolaget. Elleve personer er fortsatt innlagt på sykehus, og for to av dem er tilstanden kritisk.

En av de 26 pågrepne er eieren av bilen, som var lastet med eksplosiver og parkert i nærheten av en bygning som huser den lokale påtalemyndigheten og dommere.

Guvernør Gungor Azim Tuna sier til det statlige nyhetsbyrået Andalou at det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) er ansvarlig for angrepet.

