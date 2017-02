Hva skjedde i Sverige, Trump?

Spørsmålet tar nå av på sosiale medier, og den som twitrer fra kontoen @sweden har fullt opp med å dementere at det har skjedd et terrorangrep eller lignende i Sverige.

–Nei. Ingenting har skjedd i Sverige. Det var ikke noe terrorangrep. I det hele tatt. Nyhetene akkurat nå handler om Melfest, skriver skolebibliotekaren Emma, med henvisning til Melodifestivalen. En ny svenske er ansvarlig for kontoen hver uke, og Emma var nok ikke forberedt på stormen som kom i løpet av hennes tid som Twitter-ansvarlig. I det siste innlegget holder hun hånden foran ansiktet og skriver at hun er klar for å legge seg: "Vær sikker på at alt står bra til her!".

Uttalelsen om Sverige og flere andre land kom under Trumps politiske folkemøte lørdag, som er hans første valgkamparrangement for presidentvalget i 2020.

–Se hva som skjedde i går kveld i Sverige. Sverige? Hvem kunne tro det? De tok inn en masse mennesker og fikk flere problemer enn de trodde var mulig, sa presidenten fra scenen i Florida lørdag kveld.

Spekulasjonene går nå om han henviste til et program som ble sendt på TV-kanalen Fox fredag. Der intervjues filmskaperen Ami Horowitz om en dokumentar han har laget der han trekker fram hypotesen om at Sverige skjuler problemer som har kommet grunnet innvandring.

