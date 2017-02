Hitlers telefon solgt for nesten 2 millioner kroner

Det som opprinnelig var en svart Siemens-telefon av plastmaterialet bakelitt – senere rødmalt og inngravert med Hitlers navn – ble funnet i nazilederens bunker i Berlin i 1945 etter det tyske regimets tap i krigen.

Auksjonshuset Alexander Historical Auctions, som ikke ville røpe hvem som kjøpte den historiske gjenstanden, opplyser at kjøperen bød 1.989.552 kroner (243.000 dollar) via telefon.

Alexander House omtaler Hitlers telefon som "sannsynligvis det mest destruktive våpenet noensinne".

Den ble gitt til den britiske brigadesjefen Sir Ralph Rayner av russerne like etter at Tyskland kapitulerte i 1945. Den gikk senere i arv til Rayners sønn, som la telefonen ut for salg.

(©NTB)