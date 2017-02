Drapene fortsetter i Dutertes krig mot narko

Duterte har fått krass internasjonal kritikk for sin narkokrig, som har kostet tusenvis av mistenkte livet etter at han overtok som president i juni i fjor.

Ifølge politiets egen statistikk ble 2.555 mistenkte narkolangere drept i politiaksjoner fram til 31. januar i år, da Duterte satte en strek for operasjonen.

Over 4.000 andre drap som bærer preg av å ha vært utenomrettslige henrettelser, der de fleste av ofrene mistenkes for å ha vært involvert i narkotikahandel, er også under etterforskning. Borgervern som er oppmuntret av Dutertes løfte om amnesti står trolig bak mange av dem.

Drapene fortsetter

Drapene fortsetter, konstaterer Amnesty International.

– Målene er så vidt vi kan se de samme: Folk som lever i fattige nabolag og som er knyttet til narkotika, sier menneskerettighetsorganisasjonens leder på Filippinene, Wilnor Papa.

Ifølge Papa finner det fortsatt sted ni til ti slike drap daglig i landet. Det er færre enn da politiet jaktet på mistenkte, da rundt 30 ble drept daglig.

Forbrytelser mot menneskeheten.

Amnesty la tidligere i måneden fram en rapport som anklaget filippinsk politi for mulige forbrytelser mot menneskeheten.

Rapporten anklager også politiet for å fabrikkere bevis og for å betale leiemordere for å drepe narkomane. Noen av leiemorderne skal være politifolk i sivil, og noen av ofrene skal ha vært helt ned i åtteårsalderen.

– Politiet oppfører seg som den kriminelle underverdenen de skal bruke loven mot, heter det i rapporten.

Ikke mennesker

Filippinenes justisminister Vitaliano Aguirre avviser helt anklagene i Amnesty-rapporten og hevder samtidig at kriminelle ikke er mennesker.

– De kriminelle, narkobaronene og narkolangerne er ikke en del av menneskeheten, hevder Aguirre.

Uttalelsen føyer seg inn i rekken av flere lignende, blant annet fra president Duterte som da han tiltrådte sa at han ville bli glad dersom han kunne "slakte" tre millioner narkomane.

Duterte sammenlignet også sin egen narkokrig med Adolf Hitlers forsøk på å utrydde jødene under andre verdenskrig.

