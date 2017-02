Trump starter valgkamp 1.354 dager på forskudd

Trump gjorde seg ferdig med papirarbeidet for å kunne ta gjenvalg allerede 20. januar, dagen han ble tatt i ed som president. Til sammenligning gjorde ikke Barack Obama det klart at han tok gjenvalg før april 2011, over to år etter at han ble innsatt.

Det første valgkamparrangementet holdes i en flyhangar i Florida og brukes til å samle støttespillere. Folk som ønsker å delta må melde seg på på nettet og gi fra seg opplysninger som epostadresse, sånn at kampanjen kan holde kontakten og samle inn penger.

