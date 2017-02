Samsung-topp skal ha gitt millioner til president-venninne

Fredag ble Lee (48) pågrepet av politiet, siktet for bestikkelser og korrupsjon. I første omgang kan han sitte fengslet i opptil 20 dager.

– Det er bekreftet at det er nødvendig å pågripe Lee Jae-yong i lys av en ny siktelse og nye beviser, sier en talsmann for rettsvesenet.

Lee er viseformann i Samsungs styre og sønn av styreformann Lee Kun-hee. Siden faren har dårlig helse, er det i praksis Lee Jae-yong som har ledet elektronikk-giganten de siste årene.

48-åringen er mistenkt for å ha gitt bestikkelser tilsvarende over 330 millioner kroner til president Park Geun-hyes nære venninne Choi Son-sil. I tillegg har Lee bekreftet at Samsung har gitt store pengesummer og en hest for å fremme karrieren til Chois datter, skriver BBC.

– Vi vil gjøre vårt beste for sørge for at sannheten kommer fram i retten, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Familiedrevne Samsung Group er et konglomerat som omfatter en rekke ulike virksomheter. Samsung Electronics er et av verdens største elektronikkselskaper, og konsernet har spilt en viktig rolle i Sør-Koreas raske økonomiske utvikling de siste tiårene.

Lee er også tidligere mistenkt for korrupsjon og unngikk så vidt å bli pågrepet i forrige måned.

(©NTB)