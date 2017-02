Pence i Tyskland på sin første utenlandstur som visepresident

Pence ankom München sent fredag kveld for å delta på den store sikkerhetskonferansen som holdes i byen.

Lørdag skal han møte blant andre Tysklands statsminister Angela Merkel og en rekke andre ledere for USAs allierte. Statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Børge Brende (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar også på møtet.

Det ventes at Pence kommer til å orientere sine allierte i Europa og Midtøsten om USAs utenrikspolitikk under Trump-administrasjonen, og at USA vil overholde sine forpliktelser overfor NATO og EU.

Pence skal lørdag også møte Ukrainas president Petro Porosjenko og Tyrkias statsminister Binali Yildirim samt lederne for Irak og Afghanistan blant mange andre.

