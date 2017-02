Nordmann dømt til fengsel for polititrusler i USA

Nordmannen erklærte seg skyldig i truslene i september, og torsdag kom dommen. Ifølge dommer Brock Hornby forstyrret trusselen offentlig tjeneste og førte til frykt. Han vil i tillegg bli nektet inngang i USA i fremtiden. Han risikerte opptil fem års fengsel.

I en detaljert epost til politiet i Portland i delstaten Maine truet nordmannen med å skyte og drepe politifolk. Mannen ble pågrepet da han var på ferie med familien i USA. I et fengslingsmøte i august forklarte mannens far at 29-åringen har Aspergers syndrom og at han skal ha hatt et ønske om å bli pågrepet. Faren forklarte at sønnen ikke har gjort noe lignende tidligere.

(©NTB)