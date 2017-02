Annethvert ektepar i Japan har sluttet å ha sex

Nesten annethvert japanske ektepar i alderen 16 til 49 år, 47,2 prosent, forteller at de ikke har hatt sex på over én måned, og de regner heller ikke med å ha sex med det første, viser undersøkelsen, som er gjengitt av The Independent.

22 prosent av de spurte kvinnene sier at de finner sex "brysomt", og 35,2 prosent av mennene sier at de blir så slitne på jobben at de ikke orker å ha samleie med partneren.

I en tilsvarende måling i 2014 sa 21,3 prosent av mennene at de var for slitne til å ha sex etter lange arbeidsdager.

Andelen sex-løse ekteskap har økt betydelig fra den første slike målingen som ble gjennomført i 2004, da 31,9 prosent av de spurte i parforhold sa at de ikke hadde hatt sex på over én måned.

