Nytt blodig bombeangrep i Bagdad

I tillegg ble over 40 såret i angrepet. Bilen som ble brukt, sto parkert i en gate i bydelen Habibiya der det er mange verksteder og bilforhandlere.

Onsdag ble minst 15 mennesker drept og over 50 såret i et selvmordsangrep i den sjiamuslimske Sadr-byen i Bagdad. Et lignende angrep ble også utført tirsdag, med minst fire dødsofre.

Det er ikke kjent hvem som står bak torsdagens angrep, men ekstremistgruppa IS har den siste tiden trappet opp angrepene i den irakiske hovedstaden.

