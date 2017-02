Forskning: ADHD-pasienter har litt mindre hjerne

De nye funnene er presentert i en artikkel i det The Lancet Psychiatry. I alt 1.713 personer med og 1.529 personer uten ADHD er undersøkt, noe som gjør dette til den største undersøkelsen i sitt slag.

– Resultatene bekrefter at personer med ADHD har avvik i hjernestrukturen og tyder derfor på at ADHD er en hjernelidelse, sier hovedforfatteren bak studien, Martine Hoogman ved det medisinske fakultet ved Radboud universitet i Nederland.

Forskerne mener også å ha påvist forsinket utvikling i hjernene til personene med ADHD. Samlet sett mener forskerne at funnene understøtter at ADHD er forårsaket av fysiske faktorer, og at det bør kategoriseres som en nevrologisk tilstand.

– Vi håper at dette vil bidra til å redusere fordommen om at ADHD "bare er en merkelapp" for vanskelige barn eller et resultat av dårlig oppdragelse, sier Hoogman.

(©NTB)