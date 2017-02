Sterk palestinsk reaksjon på mulig kursendring i USA

– Dette er meningsløst. De kan ikke bare si dette uten å ha et alternativ, sier Hanan Ashrawi, som sitter i sentralstyret i Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO).

Uttalelsen er en reaksjon på nyheten om at USA ikke lenger vil diktere betingelsene for en fredsløsning ved å insistere på at det skal opprettes en palestinsk stat side om side med Israel. Uttalelsen ble gitt av en ikke navngitt tjenestemann i Det hvite hus under et møte med pressen tirsdag.

Møtet ble arrangert på kort varsel dagen før Israels statsminister Benjamin Netanyahu kommer på besøk til USAs president Donald Trump. Trump har ennå ikke hatt noen direkte kontakt med palestinske ledere.

I over 50 år har både republikanere og demokrater støttet en tostatsløsning.

