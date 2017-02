Sju drept i nye kamper i Kashmir

I det første sammenstøtet ble tre soldater ble drept og fem såret i landsbyen Hajin i Bandipora-distriktet tirsdag, ifølge en talsperson for den indiske hæren. I tillegg ble en opprører drept og en sivil person såret. Skytingen begynte da soldater sirklet inn et område etter tips om at opprørere befant seg der. Ifølge anonyme kilder i det lokale politiet var det et boligområde.

I den andre skuddvekslingen ble tre opprørere drept og en soldat såret i Kupwara-distriktet. Også her var hæren tipset om hvor opprørerne befant seg.

Konflikten i Kashmir har blusset opp den siste tiden, og tirsdagens skyting kom etter at fire opprørere, to soldater og to sivile ble drept søndag.

India og Pakistan kontrollerer hver sin del av Kashmir, men begge land gjør krav på regionen i sin helhet. Opprørsgrupper har i flere tiår kjempet mot indiske soldater i den indiskkontrollerte delen med krav om uavhengighet eller at hele regionen blir en del av Pakistan.

(©NTB)